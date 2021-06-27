Рахимов рассказал о преимуществе Португалии в преддверии матча Евро-2020 с Бельгией

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча между сборными Бельгии и Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча между сборными Бельгии и Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Групповой этап — определённая стратегия, где ты не показываешь свой футбол на 100%. Португальцы не впечатлили только в игре против немцев, поначалу они играли очень хорошо. Линия атаки португальцев и возрастная линия обороны Бельгии — это преимущество для португальской команды. В последние пять лет они обрели уверенность в своей игре», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Он также отдал должное лидеру португальцев Криштиану Роналду, отметив, что форвард любит такие важные матчи и будет стараться показать всё, на что он способен.

Встреча между Португалией и Нидерландами состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Роберто Мартинес рассказал, как Бельгия готовится к матчу Евро-2020 с Португалией.