Мартинес рассказал, как Бельгия готовится к матчу Евро-2020 с Португалией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с национальной командой Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с национальной командой Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Тренировать пенальти смысла нет. У нас есть список тех, кто бьёт с точки. Он был составлен к ЧМ-2018 и с тех пор обновлялся. Мы мотивированны и сосредоточенны. Вот как мы готовимся. Я чувствую, что у команды много энергии, она возбуждена», — приводит слова Мартинеса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что Португалия быстро подстраивается под обстоятельства.

«Будет ли матч открытым, зависит от того, что будет происходить, например будет ли быстрый гол. В Португалии меня восхищает то, что это победители», — добавил Мартинес.

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье. Начало — в 22:00 мск. Победитель противостояния сыграет с Италией в 1/4 финала.

Ранее Франк де Бур заявил, что цель Нидерландов — выиграть Евро-2020.