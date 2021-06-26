Де Бур заявил, что цель Нидерландов — выиграть Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от матча с национальной командой Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от матча с национальной командой Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Какой результат для нас будет считаться успешным? Если мы доберёмся до полуфинала — значит, хорошо поработали. Но в конечном счёте мы хотим парадом на лодках пройти по каналам Амстердама. Такова конечная цель. Мы хотим не просто выйти в финал, но ещё и победить. Тогда выступление можно будет считать в полной мере успешным», — приводит слова де Бура пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что его команда обладает всеми необходимыми качествами для завоевания трофея.

«Мы почти неделю готовились к матчу с Чехией и получим ещё пять дней, если выиграем. Но мы сосредоточены только на Чехии», — добавил де Бур.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Победитель противостояния сыграет с Данией в 1/4 финала.

Ранее Роб Пейдж высказал мнение, что игроки сборной Уэльса заслужили похвалу за выступление на Евро-2020.