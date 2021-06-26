Пэйдж считает, что игроки сборной Уэльса заслужили похвалу за выступление на Евро-2020

«Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера. Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением», — приводит слова Пэйджа пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Уэльс разгромно проиграл Дании со счётом 0:4 и завершил выступления на Евро-2020. Для валлийской команды нынешний чемпионат Европы был вторым в истории команды. На Евро-2016 сборная Уэльса стала бронзовым призёром турнира.

Ранее Каспер Юльманн после выхода Дании в 1/4 финала Евро-2020 заявил, что ему сложно поверить в реальность происходящего.