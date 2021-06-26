Юльманн — о выходе Дании в 1/4 финала Евро-2020: сложно поверить в реальность происходящего

«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно, кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни —настоящие воины. Мы можем быть гибкими. По ходу матча не всё было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз», — приводит слова Юльманна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дания разгромила Уэльс со счётом 4:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с победителем противостояния Нидерланды — Чехия.

Ранее сообщалось, что Каспер Дольберг был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Уэльс — Дания.