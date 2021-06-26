Талалаев признался, что чувствует свою вину в ошибке Семёнова в матче с Бельгией

«Комментировать ошибку Семёнова — это самое сложное для меня было. На мой взгляд, Андрей — один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему несвойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, каждый игрок может ошибиться в том или ином эпизоде, но защитники и вратарь не имеют права совершать череду оплошностей. Он отметил, что в игре с Бельгией у россиян не было чёткости при выносе мяча от своих ворот. По его мнению, именно серия ошибок и подтолкнула к мысли, что Семёнов не очень правильно действовал весь матч, а не только в конкретном эпизоде.

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