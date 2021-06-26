Бэйл: буду выступать за сборную Уэльса до тех пор, пока не перестану играть в футбол

«Я хочу этого. Мне постоянно задают глупые вопросы, но, конечно, я люблю играть за Уэльс. Я буду выступать за сборную до тех пор, пока не перестану играть в футбол», — цитирует Бэйла Sky Sports.
Он также отметил, что Уэльс в целом хорошо играет и сейчас нужно перенести полученный на Евро опыт на квалификацию чемпионата мира, чтобы выйти на мундиаль.
Уэльс разгромно проиграл Дании со счётом 0:4 и завершил выступления на Евро-2020. Для валлийской команды нынешний чемпионат Европы был вторым в истории команды.
Ранее тренер сборной Уэльса Роб Пейдж выразил мнение, что игроки его команды заслужили похвалу за выступление на Евро-2020.