Бэйл: буду выступать за сборную Уэльса до тех пор, пока не перестану играть в футбол

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался по поводу своего будущего в национальной команде после вылета от Дании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался по поводу своего будущего в национальной команде после вылета от Дании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Я хочу этого. Мне постоянно задают глупые вопросы, но, конечно, я люблю играть за Уэльс. Я буду выступать за сборную до тех пор, пока не перестану играть в футбол», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Он также отметил, что Уэльс в целом хорошо играет и сейчас нужно перенести полученный на Евро опыт на квалификацию чемпионата мира, чтобы выйти на мундиаль.

Уэльс разгромно проиграл Дании со счётом 0:4 и завершил выступления на Евро-2020. Для валлийской команды нынешний чемпионат Европы был вторым в истории команды.

Ранее тренер сборной Уэльса Роб Пейдж выразил мнение, что игроки его команды заслужили похвалу за выступление на Евро-2020.