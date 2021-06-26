Экс-футболист ЦСКА Корнаухов: Австрия была великолепно подготовлена к матчу с Италией

Бывший игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о поражении сборной Австрии от Италии в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Бывший игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о поражении сборной Австрии от Италии в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу.

«Итальянцы до этого матча не встречались с командами, которые могут показать такой прессинг. Игра радует глаз, здесь Италия столкнулась с организованной командой», — сказал Корнаухов в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что австрийцы имели достаточно моментов в обоих таймах и ему жаль, что эта сборная не смогла пройти дальше.

«Вся команда великолепно была подготовлена, в основное время австрийцы не должны были проиграть, что они и сделали», — добавил эксперт.

Австрия проиграла Италии в дополнительное время со счётом 1:2 и завершила выступление на Евро-2020. Австрийцы впервые в истории сумели пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее главный тренер сборной Австрии Франко Фода заявил, что команда после выступления на Евро-2020 намерена выйти на ЧМ-2022.