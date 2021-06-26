Фода завил, что Австрия после Евро-2020 нацелена выйти на ЧМ-2022

«Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Поначалу мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления», — приводит слова Фоды пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что никогда ещё не получал столько комплиментов от своих соперников.

« действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнительное время. Это была выдающаяся игра. На протяжении 120 минут вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед — у неё был хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар», — добавил специалист.

Австрия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила своё выступление на Евро-2020. Австрийцы впервые в своей истории сумели пробиться в плей-офф чемпионатов Европы.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италия не должна была доводить матч с Австрией до дополнительного времени.