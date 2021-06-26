Манчини заявил, что Италия не должна была доводить матч с Австрией до дополнительного времени

«Мы довели дело до победы, потому что мы заслужили это, хоть мы и пропустили с углового. Рано или поздно нам должны были забить. Честно говоря, мы должны были забить два мяча намного раньше и не доводить до дополнительного времени, из-за этого мы подустали, но мы заслуженно победили», — приводит слова Манчини Football Italia.

Он отметил игру футболистов, вышедших на замену уже по ходу матча.

«Они показали правильный настрой и сразу же начали вносить изменения в матч. Они сыграли выдающимся образом после того, как заменённые отдали все силы. Я знал, что это будет сложно, возможно, сложнее, чем будет в четвертьфинале. Матчи могут пойти наперекосяк, но мы сыграли хорошо», — добавил специалист.

Италия в дополнительное время обыграла Австрию со счётом 2:1. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем противостояния Бельгия — Португалия.

Ранее сообщалось, что Италия установила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Австрией.