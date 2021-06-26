Италия установила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Австрией

Сборная Италии установила два национальных рекорда по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Австрии.

Сборная Италии установила два национальных рекорда по итогам матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Австрии.

Благодаря победе над Австрией со счётом 2:1 беспроигрышная серия итальянской команды достигла отметки в 31 матч, что является новым рекордом сборной Италии. Предыдущий был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда итальянцы не проигрывали на протяжении 30 матчей подряд под руководством Витторио Поццо.

Сборная Италии также установила новый рекорд по продолжительности серии побед — команда Роберто Манчини выиграла 12-й матч подряд с суммарным счётом 34:1. Предыдущий рекорд в 11 матчей был установлен в 2019 году, также под руководством Манчини.

Ранее сообщалось, что Австрия прервала 11-матчевую сухую серию Италии.