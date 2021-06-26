Де Йонг высказался о выступлении Нидерландов на Евро-2020

«С тех пор как мы все вместе собрались, всё стало лучше. Нидерланды начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс ещё не завершён, мы всё ещё развиваемся. Надеюсь, сегодня наша сборная сделает ещё один шаг вперёд», — цитирует де Йонга пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

27 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее де Бур заявил, что цель Нидерландов — выиграть Евро-2020.