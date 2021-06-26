Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина обслужит бригада арбитров из Италии

Стали известны арбитры матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 Швеция — Украина и Англия — Германия.

Стали известны арбитры матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 Швеция — Украина и Англия — Германия.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, встречу сборных Швеции и Украины обслужит бригада арбитров из Италии.

Главный судья — Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Арбитр на VAR — Массимилиано Иррати. Помощники на VAR — Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный рефери — Давиде Масса.

Игру между сборными Англии и Германии обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Главный судья — Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Арбитр на VAR — Пол ван Букел. Помощники на VAR — Кевин Блом, Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

Оба матча пройдут 29 июня.

Ранее Шапаренко заявил, что сборная Украины вошла в историю Евро-2020.