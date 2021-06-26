Шапаренко заявил, что сборная Украины вошла в историю Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швеции.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швеции.

«Украина болела за Швецию в матче с Польшей, но сейчас мы будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать её снова», — цитирует Шапаренко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Полузащитник также отметил, что сборная Швеции — боевая команда с характером и индивидуально сильными игроками, которые борются на каждом участке поля.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее в УАФ назвали условия проведения матча между сборными России и Украины.