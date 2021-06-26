В УАФ назвали условия проведения матча между сборными России и Украины

«Организация матча может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Встреча может состояться после полного восстановления территориальной целостности Украины, после того как футбольные клубы «Шахтёр», «Заря» и «Таврия» сыграют матчи чемпионата Украины на стадионах «Донбасс Арена» в Донецке, «Авангард» в Луганске, «Локомотив» в Симферополе», — цитирует Павелко «Газета.Ru».

По словам президента УАФ, при выполнении названных условий игру между сборными России и Украины можно будет организовать на одном из этих стадионов или по очереди на каждом из них.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.