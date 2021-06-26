Де Йонг: чтобы пройти в четвертьфинал, Нидерландам нужно показать свой лучший футбол

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Нидерландов.

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Нидерландов.

«Чехия — очень хорошая команда. Чехи очень дисциплинированны и хорошо организованы. В их составе есть хорошие футболисты. Чтобы пройти в четвертьфинал, Нидерландам нужно показать свой лучший футбол», — цитирует де Йонга пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также полузащитник ответил на вопрос, готов ли он бить пенальти в серии одиннадцатиметровых.

«Не знаю. Вам лучше задать этот вопрос наставнику. Мы отрабатывали пенальти. Если бы тренер попросил меня об этом, не стал бы отказывать», — сказал он.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее де Бур заявил, что цель Нидерландов — выиграть Евро-2020.