Яремчук не тренировался в общей группе сборной Украины из-за микроповреждения

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не тренировался в общей группе перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швеции.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не тренировался в общей группе перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швеции.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), Яремчук пропустил тренировку из-за микроповреждения.

Отмечается, что нападающий провёл индивидуальное занятие в тренажёрном зале.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее в УАФ назвали условия проведения матча между сборными России и Украины.