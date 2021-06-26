Алаба: игроки сборной Австрии отдали все силы, но не были вознаграждены

«Нелегко описать это словами. Мы можем гордиться собой, Австрия может гордиться нами. Мы отдали все силы, но в итоге не были вознаграждены за наше выступление. Это очень сложно принять», — приводит слова Алабы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Австрия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила своё выступление на Евро-2020. Австрийцы впервые в своей истории сумели пробиться в плей-офф чемпионатов Европы.
Ранее Роберто Манчини заявил, что Италия не должна была доводить матч с Австрией до дополнительного времени.