Алаба: игроки сборной Австрии отдали все силы, но не были вознаграждены

Защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Нелегко описать это словами. Мы можем гордиться собой, Австрия может гордиться нами. Мы отдали все силы, но в итоге не были вознаграждены за наше выступление. Это очень сложно принять», — приводит слова Алабы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Австрия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила своё выступление на Евро-2020. Австрийцы впервые в своей истории сумели пробиться в плей-офф чемпионатов Европы.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италия не должна была доводить матч с Австрией до дополнительного времени.