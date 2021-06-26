Шилгавы объяснил, за счёт чего Чехия может добиться успеха в матче с Нидерландами на Евро-2020

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча с национальной командой Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча с национальной командой Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Нам предстоит очень важный матч. Я верю в то, что такое количество поддерживающих нас фанатов окажет положительный эффект на выступление команды. Главное, что касается команды Нидерландов, — её атакующая мощь, а не её тактическая схема. Мы должны усердно работать как команда и опасно атаковать. Если мы не сумеем провести выдающийся матч, мы не добьёмся успеха», — приводит слова Шилгавы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что тренерский штаб проанализировал все игры сборной Нидерландов.

«Они создали около 30 голевых моментов. Нам просто-напросто следует эффективно и ответственно сыграть в обороне. Если мы в этом не проявим себя лучшим образом, то вряд ли сумеем добиться успеха», — добавил специалист.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Победитель противостояния сыграет с Данией в 1/4 финала.

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