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26 июня
Лукаку назвал общую черту характера с легендой НБА Джорданом
Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку рассказал, что придаёт ему дополнительную мотивацию.
Лукаку назвал общую черту характера с легендой НБА Джорданом
  • Reuters
Лукаку назвал общую черту характера с легендой НБА Джорданом
  • Reuters
Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку рассказал, что придаёт ему дополнительную мотивацию.

«Когда говорят о Левандовски и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

Он отметил, что сейчас входит в список лучших нападающих мира.

«Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться. Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться ещё усерднее. Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один», — добавил бельгийский форвард.

28-летний форвард в минувшем клубном сезоне забил 30 мячей и отдал десять голевых передач в 44 матчах за миланский «Интер». На Евро-2020 в составе сборной Бельгии он забил три мяча в трёх играх групповой стадии.

Ранее экс-футболист ПСЖ высказал мнение, что эго Килиана Мбаппе вредит сборной Франции.

Новости smi2.ru
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