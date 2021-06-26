Лукаку назвал общую черту характера с легендой НБА Джорданом

«Когда говорят о Левандовски и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

Он отметил, что сейчас входит в список лучших нападающих мира.

«Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться. Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться ещё усерднее. Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один», — добавил бельгийский форвард.

28-летний форвард в минувшем клубном сезоне забил 30 мячей и отдал десять голевых передач в 44 матчах за миланский «Интер». На Евро-2020 в составе сборной Бельгии он забил три мяча в трёх играх групповой стадии.

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