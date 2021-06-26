Экс-футболист ПСЖ считает, что эго Мбаппе вредит сборной Франции

«Мбаппе — это лидер команды, однако его конфликты за пределами поля меня раздражают. Думаю, Дидье Дешам уже не может с этим справиться, и это плохо. Меня удивляет, что он позволил Мбаппе натворить так много всего, что впоследствии стало достоянием общественности. Эго Килиана непомерно, это большая проблема для сборной Франции. Мы ждём большего от Мбаппе. Все думают, что он один из лучших футболистов Европы, но, когда его помещают в условия конкуренции, его максимум — отдать пас на Бензема и выиграть единоборство, которое приведёт Гризманна к голу, а сборную Франции — к ничьей с Венгрией», — цитирует Ротена RMC.

За три матча группового этапа Мбаппе не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины.