Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), матч Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины. Главный судья — Фернандо Рапаллини. Помощники — Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа. Резервный арбитр — Бартош Франковски.
Матч Хорватия — Испания обслужит бригада арбитров из Турции. Главный судья — Джюнейт Чакыр. Помощники — Бахаттын Дуран и Турик Энгюн. Резервный арбитр — Андреас Экберг.
Обе встречи пройдут 28 июня.
Ранее полузащитник и капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с Данией.