Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины

Стали известны арбитры, которым предстоит работать на матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между Францией и Швейцарией, а также между Хорватией и Испанией. © РИА Новости / Максим Богодвид

© РИА Новости / Максим Богодвид Стали известны арбитры, которым предстоит работать на матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между Францией и Швейцарией, а также между Хорватией и Испанией.