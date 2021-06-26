Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с Данией

Полузащитник и капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Полузащитник и капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«В сборной Уэльса понимают, что предстоящий матч — это событие. Мы чувствуем, каков здесь уровень футбола. Но нам нужно просто играть и не задумываться об этом», — цитирует Бэйла пресс-служба УЕФА.

Также полузащитник высказался о том, как далеко Уэльс может пройти на чемпионате Европы.

«Ни о чём другом, кроме матча с Данией, нам сейчас мечтать не следует. Не нужно загадывать», — сказал он.

Матч Уэльс — Дания пройдёт 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.