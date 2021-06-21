Главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020

«Надеялись, что игра будет волшебной. Спасибо всем за поддержку. Дружба, командный дух — это много для нас значит. Игроки бились друг за друга, просто потрясающе. Все три встречи сборная Дании играла на высоком уровне и заслужила выйти в плей-офф. Не представляю, как футболисты справились с тем, что произошло в первой игре. Большое спасибо Дании за поддержку. Надеюсь, эта победа подарит нашей стране крутые эмоции», — сказал Юльманн.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дании.

Ранее Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствоваших на матче с Данией.