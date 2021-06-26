Главный тренер сборной Уэльса высказался о возможной серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 с Данией

«Уэльс готов к схватке, а она таковой и будет. Перчатки сброшены», — цитирует Пейджа пресс-служба УЕФА.
Также тренер высказался о возможной серии пенальти.
«Сборная Уэльса готова к серии пенальти. У нас есть представление о том, кто будет в числе бьющих, но всё зависит от самих футболистов», — сказал он.
Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22:00.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.