Главный тренер сборной Уэльса высказался о возможной серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 с Данией

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Уэльс готов к схватке, а она таковой и будет. Перчатки сброшены», — цитирует Пейджа пресс-служба УЕФА.

Также тренер высказался о возможной серии пенальти.

«Сборная Уэльса готова к серии пенальти. У нас есть представление о том, кто будет в числе бьющих, но всё зависит от самих футболистов», — сказал он.

Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.