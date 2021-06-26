Полузащитник сборной Дании назвал Бэйла фантастическим футболистом

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Уэльса, который пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Уэльса, который пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

«Это легендарный стадион, и для Дании очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера», — цитирует Хёйбьерга пресс-служба УЕФА.

Также полузащитник поделился мнением о капитане сборной Уэльса Гаррете Бэйле.

«Мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал Бэйл за последнее десятилетие. Гаррет забил более 100 мячей за мадридский «Реал». Он фантастический футболист и человек. Один из лучших футболистов, с кем я играл, и я знаю, как много для него значит Уэльс», — сказал он.

Матч Уэльс — Дания пройдёт 26 июня. Начало игры — в 22:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.