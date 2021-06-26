Главный тренер сборной Дании высказался о матче 1/8 финала Евро-2020 с Уэльсом

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Уэльса.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Уэльса.

«Дания очень ждёт этого матча! У нас большие ожиданиями после трёх эмоциональных встреч на стадионе «Паркен» в Копенгагене», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Также тренер поделился мнением о команде соперника.

«Я с большим уважением отношусь к Уэльсу, к их достижениям, включая выход в полуфинал Евро-2016. Это страна, поддерживающая свою национальную команду, футболисты которой работают за себя и за того парня», — сказал он.

Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.