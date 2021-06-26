Главный тренер сборной Дании высказался о матче 1/8 финала Евро-2020 с Уэльсом

«Дания очень ждёт этого матча! У нас большие ожиданиями после трёх эмоциональных встреч на стадионе «Паркен» в Копенгагене», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.
Также тренер поделился мнением о команде соперника.
«Я с большим уважением отношусь к Уэльсу, к их достижениям, включая выход в полуфинал Евро-2016. Это страна, поддерживающая свою национальную команду, футболисты которой работают за себя и за того парня», — сказал он.
Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22:00.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.