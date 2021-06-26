Российский боксёр раскритиковал футболистов сборной России

Российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о критике в адрес игроков сборной России после вылета с чемпионата Европы по футболу — 2020.

Российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о критике в адрес игроков сборной России после вылета с чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Мне, конечно, жаль игроков, но хвалить их не за что. Получайте то, что заслужили. Сколько в России футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Также боксёр высказался об ошибке полузащитника московского «Спартака» и сборной России в моменте со вторым голом в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании.

«А пас этот назад! Что это такое? В голове не укладывается! Да ещё зарплаты такие! Эти игроки хоть одну операцию оплатили детям? Я на их стороне, но надо иметь совесть, нельзя так жить!» — сказал он.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.