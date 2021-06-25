Познер признался, что разочарован выступлением сборной России на Евро-2020

«Я смотрел все матчи сборной России. Ещё до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет из группы, — и оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания. В каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если же сравнивать российскую команду с остальными, видно, что индивидуально футболисты слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

Сборная России заняла последнее место в группе В. Команда Станислава Черчесова одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о зарплате Черчесова.