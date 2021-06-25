В УЕФА оценили судейство на групповом этапе Евро-2020

«VAR изменила решения арбитров 12 раз в 36 матчах Евро. 91% решений судей был правильным. VAR провела 179 проверок на групповом этапе. Количество зафиксированных фолов, количество карточек сокращается, увеличивая время самой игры. Эффективное игровое время увеличилось до 58 минут 51 секунды. На Евро-2020 не было ошибок с офсайдами. 21 ситуация считалась пограничной, VAR исправила шесть решений. При этом уменьшилось время, необходимое для решения VAR, — менее 100 секунд», — приводит слова Розетти Mundo Deportivo.

Он отметил, что благодаря VAR увеличивается количество правильных решений.

«Мы знаем сильные и слабые стороны этого проекта, мы знаем, что это непросто и что это ещё молодой проект Нам нужно найти баланс, и наша цель состоит в том, чтобы сохранить футбол таким, какой он есть. Мы хотим, чтобы VAR вмешивалась только из-за явных и очевидных ошибок. Пенальти — это нечто важное, мы не любим лёгкие пенальти. Мы хотим видеть явный фол со стороны защитника», — добавил Розетти.

За 36 матчей группового этапа было зафиксировано 806 нарушений правил, показано 98 жёлтых и две красные карточки, а также назначено 14 пенальти.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.