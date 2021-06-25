Гамула считает, что Черчесов должен продолжить работу со сборной России

«Уже совсем скоро отборочные игры на чемпионат мира — не думаю, что сейчас есть смысл что-то менять, потому что тренер знает ситуацию, всех футболистов перебрали. Моё личное мнение, что он не должен уходить», — приводит слова Гамулы Rusfootball.

Он также высказался о результате национальной команды на чемпионате Европы.

«Нельзя сказать, что мы не хотели. Так получилось. Может быть, что-то пошло не так, потому что не было у лидеров команды свежести. Наверное, расчёт был на более длинное расстояние. Но нельзя сейчас всех поливать грязью — мы должны болеть за сборную. Это наша сборная. А то у нас всегда от любви до ненависти один шаг. Да, конечно, наша сборная плохо сыграла. Будем надеяться, что на следующем турнире выступим гораздо лучше и добьёмся хорошего результата», — добавил Гамула.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев вошёл в топ-10 лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020.