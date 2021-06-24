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24 июня
Кузяев — в топ-10 лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев вошёл в десятку лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе чемпионата Европы.
Кузяев — в топ-10 лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович
Кузяев — в топ-10 лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев вошёл в десятку лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе чемпионата Европы.

Кузяев выполнил семь удачных обводок. По этому показателю он занял восьмое место среди всех футболистов.

Лидером же по удачному дриблингу стал Френки де Йонг из сборной Нидерландов (13). Далее расположились бельгиец Кевин Де Брёйне, швед Александер Исак, хорват Матео Ковачич, швейцарец Брель Эмболо, француз Килиан Мбаппе и датчанин Йоаким Мелле. У каждого из них по восемь успешных обводок.

Ранее сообщалось, что Александр Головин стал лидером по преодолённой дистанции среди всех футболистов группового этапа Евро-2020.

Новости smi2.ru
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