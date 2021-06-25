Мората рассказал об угрозах, полученных после матча Евро-2020 с Польшей

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората рассказал, что стал получать угрозы и оскорбления после матча с национальной командой Польши во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората рассказал, что стал получать угрозы и оскорбления после матча с национальной командой Польши во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Я провёл девять часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли со счётом 3:0 в матче со Швецией или Польшей, стадион сделал бы волну. Всё, что я говорю или не говорю, интерпретируется. Я хочу, чтобы люди больше доверяли мне», — приводит слова Мораты Marca.

Матч Испании и Польши завершился вничью — 1:1. Мората стал автором единственного гола команды, при этом он не сумел успешно сыграть на добивании после нереализованного Жераром Морено пенальти, ударив выше уже пустых ворот. Всего в активе Мораты 10 ударов в трёх сыгранных матчах групповой стадии, шесть из которых пришлись в створ ворот, три — мимо, и ещё один был заблокирован.

Сборная Испании вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе и в 1/8 финала сыграет с Хорватией.

Ранее Йоахим Лёв выразил уверенность, что матч с Англией на Евро-2020 будет открытым.