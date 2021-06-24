Тренер сборной Германии Лёв уверен, что матч с Англией на Евро-2020 будет открытым

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

«Я не волнуюсь, это будет совсем другой матч. Венгрия парковала автобус — все были за линией мяча. Против Англии всё будет иначе: она играет дома и захочет атаковать. Матч будет открытым — более открытым, чем против Венгрии», — цитирует Лёва Get German Football News.

При этом он отметил, что немцам необходимо прибавлять в игре, лучше владеть мячом и быть внимательнее. По его словам, особенно это касается стандартных положений.

«Нельзя повторять те же ошибки против Англии. Но это будет другой матч, и мы с нетерпением его ждём», — сказал Лёв.

Германия заняла второе место в группе F, а англичане выиграли квартет D. Матч между командами состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммих признан лучшим игроком матча между Германией и Венгрией.