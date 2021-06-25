Перес рассказал, что Зидан мечтает возглавить сборную Франции

«Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Я уверен, что он добьётся больших успехов. Буду рад, если он однажды захочет вернуться в Мадрид, это его второй дом», — приводит слова Переса El Transistor.

48-летний Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год, трижды подряд выиграв с командой Лигу чемпионов и дважды — Примеру.

Нынешним главным тренером сборной Франции является Дидье Дешам, под руководством которого команда выиграла чемпионат мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне.