Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне

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Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес объявил нового капитана команды.
Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне
  • Reuters

«Марсело будет нашим капитаном в следующем сезоне. Трудно найти другого крайнего защитника, такого как Марсело. Он и Роберто Карлос были лучшими в истории», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Предыдущим капитаном «Реала» был Серхио Рамос, покинувший клуб в нынешнее межсезонье.

Марсело играет за «Реал» с 2007 года. В его активе 38 голов и 101 результативная передача в 528 матчах за мадридскую команду.

Ранее Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала».

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