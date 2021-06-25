Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес объявил нового капитана команды.

«Марсело будет нашим капитаном в следующем сезоне. Трудно найти другого крайнего защитника, такого как Марсело. Он и Роберто Карлос были лучшими в истории», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Предыдущим капитаном «Реала» был Серхио Рамос, покинувший клуб в нынешнее межсезонье.

Марсело играет за «Реал» с 2007 года. В его активе 38 голов и 101 результативная передача в 528 матчах за мадридскую команду.

Ранее Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала».