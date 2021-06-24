Ведущий «Матч ТВ» рассказал подробности скандального эфира с Бузовой

«Она сказала, что уходит. Её директор ответил: «Конечно. Я тебя даже раньше хотел забрать из эфира». Когда случились все эти слёзы, сопли, я ждал только команду уходить на рекламу. По факту я не могу занять сторону ни Бузовой, ни Губера, потому что понимаю, что он ничего такого не сделал, — ну разрыдалась, я успокаиваю… Через три минуты она вернулась, сухая, вытерла глаза. Сказала: «Я профессионал». Надо отдать ей должное, в этом она действительно профи», — цитирует Трифанова Sport24.

По словам ведущего, она провела спокойно концовку эфира, но потом снова расплакалась в гримёрке, возмущаясь тем, что Губерниев её оскорблял в прямом эфире.

«Её позвали на программу ради хайпа, потому что выложат в кучу Telegram-каналов разных: она что-то ляпнет или хорошее, мотивирующее произнесёт. Её процитируют, скажут, что это было на «Матч ТВ». Для «Матч ТВ» это в любом случае здорово. Этот приход дал бы ей гораздо меньше, чем нам. А до слёз довели её», — сказал ведущий.

Он отметил, что чувствовал неловкость из-за этого, а потом ему писали много претензий в Instagram. Тем не менее он считает, что эфир стал знаковым событием.

Ранее блогер Вадим Манукян предложил назначить Бузову главным тренером сборной России по футболу.