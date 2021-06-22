Блогер Манукян предложил назначить Бузову главным тренером сборной России по футболу

«Игра сборной России произвела на меня удручающее впечатление. Всё, что сумела наша сборная, — это с трудом переиграть финнов. А ведь ещё три года назад мы радовались за нашу сборную и гордились её результатами на домашнем чемпионате мира по футболу. Вроде и тренер тот же, и игроки многие остались, а магия исчезла», — приводит слова Манукяна ФАН.

Он отметил, что согласен с мнением Дмитрия Губерниева о том, что нужно менять Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

«Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, но именно Ольгу Бузову нужно назначить на пост главного тренера сборной России по футболу. А что? Она ведь и актрисой никогда не была, а во МХАТе под ковидный аншлаг сыграла. Она и петь не умела, а певицей стала. Да и курсов никаких не заканчивала, а теперь блистает в роли телеведущей. Если сейчас время такое, когда непрофессионалы благодаря своим пробивным качествам могут добиваться большего, чем профи, то, наверное, Бузова и должна футболистов тренировать. А вдруг у неё и это получится», — добавил блогер.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин предложил Доменико Тедеско в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России.