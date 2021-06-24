Капитан сборной Финляндии: с Россией мы должны были набрать как минимум очко

«Горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели», — цитирует Спарва Yle.

Он также выразил уверенность, что это не последнее попадание финнов на Евро и что участие в этом турнире станет дополнительной мотивацией для молодых финских футболистов.

«В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три», — добавил Спарв.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, должен ли после вылета национальной команды России с чемпионата Европы по футболу подать в отставку с поста главного тренера Станислав Черчесов.