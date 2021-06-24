Четыре игрока РПЛ отметились результативными действиями на групповом этапе Евро-2020

Всего четыре футболиста, которые выступают в Российской премьер-лиге, отметились результативными действиями на групповом этапе чемпионата Европы.

Всего четыре футболиста, которые выступают в Российской премьер-лиге, отметились результативными действиями на групповом этапе чемпионата Европы.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба забил мяч в ворота Дании (1:4) и отдал голевой пас в игре с Финляндией (1:0).

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич и хавбек «Краснодара» и команды Швеции Виктор Классон забили по одному голу в матчах с Шотландией (3:1) и с Польшей (3:2) соответственно.

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус отметился результативной передачей во встрече со Словакией (1:2).

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев вошёл в топ-10 лучших игроков по успешному дриблингу на групповом этапе Евро-2020.