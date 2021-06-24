В Федерации бокса России выразили желание провести спарринги с футболистами сборной

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что организация в ближайшее время направит в Российский футбольный союз (РФС) предложение провести совместную тренировку с игроками национальной команды страны.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что организация в ближайшее время направит в Российский футбольный союз (РФС) предложение провести совместную тренировку с игроками национальной команды страны.

«Боксёрскому сообществу после Евро-2020 показалось, что у футболистов сборной нашей страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что означает любить страну и биться за неё. Боксёр выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. У футболистов такого нет, они думают о деньгах. Они поучатся, как держать удар», — приводит слова Щекутьева URA.RU.

В ФБР намерены провести совместную тренировку с футболистами после завершения Олимпийских игр в Токио. Занятием будет руководить главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. По задумке федерации, в начале мероприятия участники тренировки сыграют в футбол для разминки, а затем отработают боксёрские удары.

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