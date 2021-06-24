Сорокин заявил, что Санкт-Петербург не потеряет право проведения четвертьфинала Евро-2020

«Абсолютно всё в порядке. Я призываю всех не переживать, не поддаваться и не прислушиваться к сообщениям, которые долетают до вас. У нас имеются заверения со стороны коллег из УЕФА, что всё будет так, как и было запланировано. Кто-то неправильно понял, это дало почву для слухов. Никто ничего не отбирает, тем более что делать это уже поздно», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

На Евро-2020 Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Также в городе 2 июля состоится четвертьфинальный матч. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Ранее Матыцин высоко оценил организацию матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.