Матыцин высоко оценил организацию матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

«Спасибо за создание атмосферы единения. Люди на стадионе соблюдали все требования Роспотребнадзора, антикоронавирусные меры. Здоровья остаётся главной ценностью. Со стороны правительства также были выполнены все гарантии, которые были в заявочной книге. На проведение турнира было выделено 2,5 млрд. рублей. Эти ресурсы позволили более 170 тыс. людей приобщиться к футбольному празднику, порядка 110 тыс. человек посетили стадион. Рекорд был на матче между Россией и Бельгией — 26 тыс.», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

На Евро-2020 Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Также в городе 2 июля состоится четвертьфинальный матч. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Ранее сообщалось, что министр спорта России обсудит лимит на легионеров с РФС.