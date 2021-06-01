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24 июня
Чалов: поболею за Влашича на Евро-2020
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, за кого будет болеть в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
Чалов: поболею за Влашича на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Песня
Чалов: поболею за Влашича на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Песня
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, за кого будет болеть в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

«Эмоции от игры сборной на Евро-2020? Конечно, обидно, что не вышли в плей-офф. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Но сыграли как сыграли. Результат закономерен. Честно говоря, у меня нет фаворитов на этом Евро. Нравится, как играет Италия. Кто ещё? За Влашича можно поболеть. Так я и сделаю», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА

Хорватский полузащитник Никола Влашич на клубном уровне выступает за армейцев. В 1/8 финала Евро-2020 его национальная команда сыграет с испанцами.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик оценил перспективы армейцев на завоевание чемпионского титула.

Новости smi2.ru
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