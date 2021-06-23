Ярошик оценил перспективы ЦСКА на завоевание чемпионского титула

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал заявление президента армейцев Евгения Гинера о том, что клуб не планирует приобретать новых футболистов в ближайшее трансферное окно.
Ярошик оценил перспективы ЦСКА на завоевание чемпионского титула
  • РИА Новости

«Меня удивило, что ЦСКА не собирается усиливать свой состав. В последнее время команда демонстрирует не самые лучшие результаты. Усиление бы пошло только на пользу. Если они хотят играть за третье или пятое место, то усиление не потребуется. Если же Евгений Гинер заявил, что команда хочет занять первое место, то значит, уже всё обсудили. Поняли, что команда готова к чемпионству, однако я в этом не уверен. В ЦСКА есть мастера, но их что-то не видно», — цитирует Ярошика «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестую позицию в Российской премьер-лиге и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее Гинер заявил, что ЦСКА не будет покупать игроков в летнее трансферное окно.

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