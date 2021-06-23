Гинер заявил, что ЦСКА не будет покупать игроков в летнее трансферное окно

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, будет ли клуб приобретать футболистов в летнее трансферное окно.

«Мы собрали хорошую команду, у нас молодые игроки. Не думаю, что ЦСКА сильно изменится в межсезонье, что будут какие-то трансферы», — сказал Гинер в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Также президент ЦСКА ответил на вопрос о цели клуба на предстоящий сезон.

«ЦСКА будет стремиться к чемпионству. За 20 лет моего нахождения в клубе мы в первый раз провалили сезон. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду, в наших болельщиков, в нашу единую семью и двигаемся дальше», — сказал он.

Прошедший сезон ЦСКА закончил на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, впервые за 20 лет не попав в еврокубки.

Ранее Гинер объяснил, почему ЦСКА уволил Олича и назначил Березуцкого.