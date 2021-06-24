Лещенко: Украина не сильнее России, им повезло пройти в плей-офф

«Поздравляю Украину с выходом из группы. Молодцы», — цитирует Лещенко Sport24.

По мнению артиста, уровень игры у сборной Украины такой же, как и у национальной команды России.

«Украина не сильнее России, им повезло пройти в плей-офф. А сама игра слабая — как у российской сборной, так и у украинской» — сказал он.

По итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

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