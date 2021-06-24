Рэпер L'One назвал Дзюбу «инфантильным ребёнком»

«Это кино, конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребёнок», — написал Горозия на своей странице в Twitter, опубликовал видео с речью Салаи перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Германия — Венгрия.

Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Дзюба вошёл в сотню лучших игроков группового этапа Евро-2020.