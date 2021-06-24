Шведский посол пошутил над выходом Украины в плей-офф Евро-2020

Шведский посол Тобиас Тиберг пошутил над сборной Украины, прошедшей в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

Шведский посол Тобиас Тиберг пошутил над сборной Украины, прошедшей в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Рады услужить», — написал Тиберг на своей странице в Twitter, опубликовав картинку, на которой футболисты сборной Украины наблюдают за тем, как игроки национальной команды Швеции выполняют всю работу.

Напомним, в группе E Евро-2020 Испания победила Словакию со счётом 5:0, поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). В этой же группе Польше уступила Швеции со счётом 2:3. Благодаря этим результатам Украина прошла в плей-офф с третьего места.

Отметим, что в 1/8 финала Швеция будет играть именно с Украиной.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.