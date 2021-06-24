Роналду отреагировал на выход Португалии в плей-офф Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Поздравляю, команда! Спасибо всем болельщикам за преданность и поддержку!» — написал нападающий на своей странице в Twitter.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы Португалия сыграла вничью с Германией. Встреча проходила в Будапеште и завершилась со счётом 2:2. Роналду оформил дубль.

По итогам группового этапа Евро-2020 португальцы заняли третье место в группе F и прошли в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям финнов и словаков, которые стали третьими в группах B и E соответственно.

Ранее Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его мировой рекорд по голам за сборную.